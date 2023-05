Droni su Mosca, Putin preannuncia risposta

Kiev nega il coinvolgimento ma Mosca attribuisce all'Ucraina la responsabilità degli otto droni di questa mattina sulla capitale russa, di cui 5 abbattuti e 3 danneggiati. Colpiti due palazzi e nessun ferito. Putin ha preannunciando una non meglio precisata reazione a quella che ritiene essere un'azione terroristica. Il governatore della regione russa di Belgorod, nel pomeriggio, ha riferito inoltre di un nuovo raid ucraino che avrebbe provocato morti e feriti. Gli Usa hanno nuovamente dichiarato di non sostenere attacchi all'interno della Russia. Almeno cinque, nel frattempo, i morti e 45 i feriti, nei bombardamenti russi sull'Ucraina, che hanno colpito 10 regioni. Abbattuti 29 dei 31 droni diretti su Kiev.

Mosca intanto attribuisce alla Nato una condotta non professionale nei disordini in Kosovo, con il rischio di una escalation dopo le proteste dei serbi, contro l'insediamento dei sindaci di etnia albanese nel nord del paese. Ieri negli scontri coi manifestanti, nella città di Zvecan, una trentina di militari della Kfor – tra cui 11 alpini – sono rimasti feriti. Nessuno è in pericolo di vita ma la Nato ha deciso di aumentare le truppe in Kosovo mentre sul fronte diplomatico l'Ue, l'Italia e altri paesi europei invitano le parti al dialogo per evitare che la situazioni degeneri. La Serbia intanto ha dislocato reparti dell'esercito lungo la frontiera con il Kosovo, che Belgrado definisce linea amministrativa non avendone mai riconosciuto l'indipendenza.