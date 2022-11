Eliseo: dall'Italia brutto gesto ma cooperazione continua

L'Eliseo evoca "un brutto gesto" da parte del governo italiano sul caso dei migranti della Ocean Viking, ma "l'importante è continuare la cooperazione e non fermarsi qui. Le persone sbarcate a Tolone saranno detratte dal numero che accogliamo quest'anno" nell'ambito del meccanismo di solidarietà "con l'Italia", viene indicato nell'entourage del presidente Macron. Sui 234 naufraghi sbarcati a Tolone dalla nave umanitaria Ocean Viking 123 sono oggetto di un "rifiuto d'ingresso" in Francia: è quanto afferma il ministero dell'Interno di Parigi.

"Il sogno migratorio dei giovani dall'Africa deve essere gestito da noi e dai Paesi da cui provengono, non dai trafficanti". Lo ha detto, parlando della questione migranti, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Napoli.