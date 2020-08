Esplosioni Beirut: si aggrava il bilancio delle vittime. Giallo sulla causa delle deflagrazioni

Fra i messaggi di cordoglio e solidarietà, inviati in queste ore, anche quello della Segreteria Esteri di San Marino. Che in un comunicato esprime al Governo e al popolo libanese “vicinanza e fraterna partecipazione per i tragici eventi” di ieri. Due esplosioni devastanti, avvertite anche a 240 chilometri di distanza, nell'isola di Cipro, dove si era pensato ad un terremoto. Apocalittico, oggi, lo scenario nella zona del porto di Beirut. Il bilancio di quanto avvenuto parla al momento di oltre 100 morti e 4.000 feriti, fra i quali un militare italiano.



Ma la conta delle vittime è destinata inevitabilmente a salire, a giudicare dalle immagini delle. Qualcosa di paragonabile al potere distruttivo di un'arma nucleare tattica. La BBC parla anche di; dal ministro della salute libanese l'invito, a chiunque possa, a, a causa delle. Si è scoperto infatti che nella zona del disastro erano stoccate, in un magazzino,, sequestrate nel 2013 da una nave battente bandiera moldava. Una quantità enorme, conservata – forse – senza le dovute. Ipotesi in un qualche modo confermata dal Presidente libanese, che ha annunciato l'apertura di una. Ma insieme a quella accidentale in molti ritengono possibile la. Le esplosioni a Beirut “assomigliano ad un”, ha dichiarato il Presidente statunitense; subitoperò da fonti del. Di certo questaè avvenuta in un momento drammatico per il: travolto da una grave una; conmilitari crescenti, al; e in attesa della sentenza delsull'attentato costato la vita, nel 2005, all'ex Premier. Dallola nettadi ogni voce circa un ipotetico, e l'offerta diumanitari e medici. Ma fonti di, riferisce l', attribuiscono ad unla responsabilità dell'accaduto; c'è del resto chi ritiene che, ad esplodere, potesse essere stato un. E non manca neppure chi punta il dito proprio contro Hezbollah, o le varieche infiammano la realtà libanese. In ogni caso questodel “Paese dei Cedri” avrà un impatto profondo sui fragili