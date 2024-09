Gaza: nuovi attacchi israeliani lungo la Striscia. Ancora in stallo i negoziati

Rivelatisi un fuoco fatuo, sino ad ora, i tentativi negoziali per uno stop alle ostilità nella Striscia. Il conflitto rischia piuttosto di dilagare nel Quadrante, sullo sfondo delle tensioni tra Stato Ebraico ed Iran. A costante rischio escalation il fronte nord di Israele. Una quotidianità fatta di barrage di razzi di Hezbollah – oltre una cinquantina, quelli intercettati all'alba sui cieli dell'Alta Galilea -, e di perentorie risposte di Tsahal. L'ultima questa mattina; quando sono stati colpiti due edifici nel Libano meridionale, dove pare facessero base combattenti del “Partito di Dio”. Potenzialmente una polveriera, poi, la Cisgiordania; dove nelle scorse ore sarebbe stato colpito a morte un membro dello staff dell'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, nel corso di un'operazione notturna delle IDF. In precedenza, a Nablus, aveva perso la vita un'attivista turco-americana. Riterremo Israele responsabile nei Tribunali, ha tuonato Erdogan; che oggi ha incontrato ad Istanbul il leader bosniaco Becirovic. Da qui un parallelo fra i tragici fatti di Srebrenica e la situazione a Gaza: attuale epicentro del caos mediorientale. Dove nessun luogo è sicuro, viste le incessanti incursioni aeree. L'agenzia Wafa ha riportato la morte di civili in raid su vari centri dell'exclave. 11, è stato detto, le vittime – tra cui donne e bambini -, in un attacco su una casa a Gaza City dove pare avessero trovato rifugio sfollati. L'esercito israeliano ha dichiarato invece di aver colpito due edifici utilizzati da Hamas; e di aver preso misure per mitigare i danni alla popolazione. La fazione islamista è stata peraltro nuovamente accusata di utilizzare siti civili per scopi terroristici.