Gaza: nuovo stop alle telecomunicazioni, colpita sede della Mezzaluna Rossa a sud

L'annuncio arriva dalla società palestinese di telecomunicazioni: nuovo stop totale a linee fisse e servizi Internet nella Striscia di Gaza. E' la quarta interruzione dall'inizio del conflitto. Mentre si lavora per il ripristino, l'Onu si dice “seriamente preoccupata” per i continui bombardamenti israeliani nella zona centrale della Striscia ed esorta ad adottare tutte le misure disponibili per proteggere i civili.

Sale a 106 il numero di morti dopo il raid al campo profughi di Maghazi. Si susseguono notizie di nuove vittime anche a sud: quattro persone sono decedute in una deflagrazione all'interno di un minibus. Proiettili dell'artiglieria israeliana hanno poi colpito la sede della Mezzaluna Rossa, sempre nella zona meridionale della Striscia. Tensione nelle aree di confine: un razzo anticarro sparato dal Libano ha colpito una chiesa in Galilea. E il ministro della Difesa israeliano Gallant ha riferito che il Paese è attaccato su sette fronti; in sei è arrivata la reazione dell'esercito.