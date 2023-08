Incendi: Hawaii in fiamme, dichiarato lo stato di emergenza

Gli incendi nelle Hawaii

Bruciano le Hawaii, dichiarato lo stato di emergenza: paura e morte a Maui per gli incendi alimentati e rafforzati dall'uragano Dora. Il bilancio parla di almeno 36 morti, in tantissimi costretti a gettarsi in mare per salvarsi dalle fiamme. Molte persone sono ricoverate ad Honolulu a causa delle ustioni. Il presidente Usa, Joe Biden ha messo a disposizione tutte le risorse federali per far fronte all'emergenza.

La piaga degli incendi dilaga anche in diverse regioni europee: domate le fiamme ad Odemira in Portogallo ma è rischio nuovi roghi. In fumo oltre 8.400 ettari di macchia boschiva, dato particolarmente grave se si considera che parte del territorio distrutto è compresa in un'area protetta di particolare bellezza paesaggistica: il Parco Naturale del Sudovest alentejano.

Anche in Italia ancora una estate punteggiata da incendi soprattutto al sud e nelle isole maggiori. La Sardegna fa i conti con centinaia di ettari di territorio devastati dal fuoco, aziende agricole distrutte, agrumeti in cenere, turisti in fuga anche con i gommoni, 300 gli evacuati da un resort. Per gli incendi del 5 e 6 agosto scorsi a Muravera, sulla costa sud orientale dell'isola, la Giunta comunale ha deliberato lo stato di calamità naturale.

In Italia, da gennaio a luglio 2023, sono andati a fuoco più di 51 mila ettari di territorio, una superficie pari a 73 mila campi da calcio. E per oltre il 70% dei casi si tratta di incendi dolosi, per lo più azioni volontarie compiute al fine di ricavarne profitti da parte della criminalità organizzata.