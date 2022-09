Iran: condannate a morte due attiviste per diritti gay

Un tribunale iraniano ha condannato a morte due attiviste per i diritti dei gay con l'accusa di promuovere l'omosessualità: lo hanno riferito diverse ong, esortando la comunità internazionale a impedire l'esecuzione. Le due, la 31enne Zahra Sedighi Hamedani e la 24enne Elham Chubdar, sono state condannate dal tribunale della città nord-occidentale di Urmia, spiega Hengaw, organizzazione per la difesa dei diritti umani in Kurdistan. Per Shadi Amin, coordinatrice di 6 Rang, ong iraniana per i diritti Lgbt+ con sede in Germania "è la prima volta che una donna è condannata a morte in Iran per il suo orientamento sessuale".