Israele: Netanyahu potrebbe rivedere la decisione di non fornire armi all’Ucraina

In occasione della festività di Hanukkah, che celebra la riconquista del Tempio di Gerusalemme da parte dei Maccabei contro i Greci nel II secolo a.C. ed è caratterizzata dall’accensione del candelabro, oggi il Presidente ucraino Zelensky ha inviato un messaggio a Israele e agli ebrei con una metafora molto esplicita, quando ha detto: “I pochi hanno sconfitto i molti, la luce ha sconfitto le tenebre e succederà anche questa volta”. Gli ha fatto eco l’ambasciatore d’Israele a Kiev con le parole: “Auguro al popolo ucraino tutto ciò che Hanukkah simboleggia, vorrei che vi fosse luce in ogni casa e vi auguro la vittoria”. In passato Zelensky aveva criticato apertamente Israele per avere inviato solo aiuti umanitari, generatori e attrezzature mediche ma non armi. Il motivo è che Gerusalemme considera fondamentale per la sua difesa che Mosca continui ad autorizzare tacitamente gli aerei israeliani a colpire in Siria - nello spazio aereo controllato dalla Russia - i missili iraniani diretti a Hezbollah in Libano. Ma il premier “in pectore” Netanyahu, durante la campagna elettorale, ha lasciato intendere che potrebbe rivedere la decisione di non fornire armi all’Ucraina, alla luce delle massicce forniture di droni iraniani a Mosca, oltre ai missili ad ampio raggio, in cambio di assistenza sul programma nucleare e la fornitura dei caccia SU-35. E non rassicura di certo l’appello del leader ceceno Kadyrov, alleato del Presidente russo Putin – il quale, secondo il Wall Street Journal, lo aveva incaricato di uccidere Zelensky – che in un messaggio al mondo islamico ha invitato tutti i musulmani a combattere contro l'Europa e gli Stati Uniti che “vogliono distruggere i nostri valori morali”. Come non tranquillizza, proprio in vista del Natale, che siano sempre meno i cristiani che vivono a Betlemme - ormai solo 1 % - a causa del radicalismo islamico, come ha dichiarato il Frate Guardiano della Basilica della Natività.

Massimo Caviglia