Israele: niente luce, acqua, benzina a Gaza fino rilascio ostaggi

"Non sarà fornita elettricità, nè acqua, nè entreranno camion di benzina a Gaza finchè gli ostaggi israeliani non torneranno a casa": lo ha detto il ministro dell'Energia israeliano, Israel Katz. "Umanitarismo per umanitarismo. E nessuno - ha aggiunto - ci può fare prediche sulla moralità". Da ieri è spenta anche l'unica centrale elettrica di Gaza che è quindi rimasta al buio.

Sale ad almeno 1.300 morti e oltre 5 mila feriti il bilancio delle vittime di 6 giorni di raid israeliani sulla Striscia di Gaza. Gli sfollati sono quasi 339 mila. "Ogni membro di Hamas è un uomo morto", avverte Netanyahu dopo l'annuncio del varo di un governo d'emergenza nazionale per guidare lo Stato ebraico nella guerra contro il gruppo islamico.

Blinken incontrerà domani Abu Mazen, secondo fonti palestinesi. Il segretario di Stato americano è arrivato in Israele in visita dopo gli attacchi di Hamas. Incontrerà il premier Benyamin Netanyahu, membri del governo e il presidente Isaac Herzog. "Il nostro sostegno" allo Stato ebraico è "incrollabile", ha detto il presidente Usa a Netanyahu.