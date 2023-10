Israele: uccisa in un attacco a Gaza la leader dell'Ufficio politico di Hamas

L'esercito israeliano in un attacco a Gaza ha ucciso Jamila al-Shanti, la vedova del cofondatore di Hamas Abdel Aziz al-Rantisi, e prima donna eletta nel 2021 nell'Ufficio politico dell'organizzazione. Lo hanno riferito fonti locali. Al-Rantisi fu ucciso nel 2004 in un attacco israeliano durante la Seconda Intifada.

USA ed Egitto annunciano l'accordo per la riapertura e breve del valico di Rafah, per l'arrivo di aiuti umanitari a Gaza. Biden ha ottenuto il passaggio di 20 camion, ma secondo l'Onu ne servirebbero 100 al giorno. Israele continua a colpire postazioni Hezbollah in Libano. Ripartito dopo il viaggio lampo in Medio Oriente, il presidente americano nega che gli Usa interverranno militarmente se le milizie filoiraniane attaccheranno lo Stato ebraico. Cinquecento arresti a una manifestazione ebraica pro-Gaza davanti al Campidoglio americano. La Cina spera di collaborare con l'Egitto per portare "maggiore stabilità" in Medio Oriente, afferma Xi. Sunak oggi da Netanyahu a Tel Aviv.

Sono oltre 513.000 i palestinesi che stanno trovando rifugio presso le strutture dell'Onu in tutta Gaza, ha affermato l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione (Unrwa) in un ultimo aggiornamento. I rischi legati alla salute dovuti alla mancanza di acqua e alle scarse condizioni igienico-sanitarie nei rifugi provvisori delle Onu a Gaza stanno crescendo, ha aggiunto l'Unrwa. "I rifugi sono sovraffollati e dispongono di scorte molto limitate di cibo, prodotti per l'igiene e la pulizia e acqua potabile. Le terribili condizioni, aggravate dai traumi dovuti alla guerra, hanno iniziato ad alimentare le tensioni tra gli sfollati interni nei rifugi", ha affermato l'organizzazione Onu.

Joe Biden parlerà alla nazione giovedì sera sulla "risposta all'attacco terroristico di Hamas a Israele e sulla brutale guerra della Russia in Ucraina" comunica la Casa Bianca. Interrogato dai giornalisti sulle notizie secondo cui la sua amministrazione avrebbe detto a Israele che le forze statunitensi combatteranno al fianco delle truppe israeliane in risposta a qualsiasi attacco del movimento libanese Hezbollah contro lo Stato ebraico, Joe Biden ha detto che questo "non è vero". Il presidente americano tuttavia ha affermato: "I nostri militari stanno parlando" con quelli israeliani "in merito a quali siano le alternative" in caso di attacco di Hezbollah.