Avanti nel segno della linea verde il torneo nazionale Open del San Marino Tennis Club. Dopo la giovanissima ravennate Sara Aber, si qualifica per i quarti di finale un’altra Under di qualità, Stella Cassini, portacolori della Galimberti Tennis Team. Per lei approdo ai quarti con tanto di “positivo”, visto che ha regolato negli ottavi Giada Cavazzoni. Quarti anche per la ravennate Gaia Donati, che supera gli ottavi per il forfait di Victoria Zenato.