Kiev: "Abbattuta nave nemica nel porto russo di Novorossijsk"

Lo scontro continua ad allargare i suoi confini e arriva anche nel Mar Nero: Kiev sostiene di aver messo fuori uso una nave della flotta nemica in un attacco – che Mosca rivendica di aver sventato – al porto russo di Novorossijsk. Lo scrivono vari canali Telegram ucraini e il Guardian. Un video che gira sui social, la cui veridicità non è verificabile, mostra un presunto drone marittimo che colpisce una nave, e in un altro video si vede l'imbarcazione piegata su un fianco. In mattinata il ministro della difesa russo Shoigu ha visitato a sorpresa i suoi soldati al fronte, per ispezionare le postazioni e parlare con gli ufficiali, ringraziandoli per il loro lavoro. La guerra fa paura anche oltre confine e rimane alto il livello di guardia: “Il Gruppo Wagner potrebbe compiere azioni di sabotaggio”, afferma il premier polacco Morawiecki, avvertendo dal confine con la Bielorussia che le provocazioni della milizia sono un tentativo di destabilizzare la Nato. L'Ue ha deciso di imporre ulteriori sanzioni a Minsk, per contrastare i suoi tentativi di aggirare le restrizioni imposte alla Russia. Sul dossier grano il segretario di Stato Usa Blinken promette che il suo Paese continuerà a garantire a Mosca la possibilità di esportare i suoi prodotti alimentari in cambio del ritorno nell'accordo sull'export di cereali nel Mar Nero. Ma l'Ue fa notare che il Cremlino, intanto, sta offrendo grano a basso costo ai Paesi in via di sviluppo “al fine di creare nuove dipendenze”.