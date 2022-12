Kiev continua ad essere senza luce ed acqua. Nuovi sviluppi sul “Qatargate”

Kiev continua ad essere senza luce ed acqua

Bombardamenti, scontri sul campo e blackout generali: per l'Ucraina si prefigura un Natale difficile. Oltre 60 i missili russi lanciati questa mattina. Manca l'elettricità nel distretto di Sumy e nelle città di Kharkiv e Poltava. La capitale Kiev è senza luce ed acqua ed i treni della metropolitana non possono viaggiare perché le stazioni servono come rifugio per i cittadini.

Nella città natale del presidente Zelensky, due morti ieri in un edificio colpito dai russi. “Non avremmo mai pensato che un paese come la Russia – afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella - potesse arrivare al punto di attaccare le infrastrutture civili dell'Ucraina al fine crudele di privare la popolazione di luce, acqua e riscaldamento per tutto il lungo e rigido inverno”.

Si infittisce intanto lo scandalo Qatargate. La commissione nazionale di garanzia del Partito Democratico ha deciso di sospendere cautelativamente Andrea Cozzolino da tutti gli organismi del partito fino alla chiusura delle indagini e Fratelli d'Italia sta presentando una mozione sul tema della corruzione internazionale. Secondo gli inquirenti si prefigge un gruppo molto ampio dedito alla corruzione con nomi di alto livello. Dietro lo scandalo ci sarebbe anche una battaglia tra servizi segreti arabi.