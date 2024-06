Libano: notizie di un attacco israeliano oltreconfine. Tsahal al momento non conferma

Stando a ciò che riferiscono media arabi l'escalation sarebbe di fatto iniziata; è stata data infatti notizia dell'avvio di un'offensiva israeliana nell'area della città di Al Wazzani, nel sud del Libano. Se siano davvero i prodromi del paventato redde rationem con Hezbollah, non è ancora chiaro. Nessuna conferma – al momento – da parte di Tsahal. Che nelle scorse ore aveva perso altri 2 riservisti nel “calderone” di Gaza. 314 i militari morti dall'inizio delle operazioni; bilancio non paragonabile con l'ecatombe di palestinesi nella Striscia, ma comunque rilevante se si considerano le dimensioni dello Stato Ebraico. I cui vertici – a quanto pare - parrebbero comunque intenzionati ad andare all'”all in” con un nemico coriaceo come l'ala armata del “Partito di Dio”. Da oltreoceano alcuni moniti; la CNN – citando fonti bene informate – ha ipotizzato come in caso di guerra aperta l'arsenale di missili e droni del gruppo filo-iraniano possa saturare le difese aeree israeliane. Conflitto che a quel punto sarebbe di portata macro-regionale; come confermato dalle reazioni di Nicosia agli espliciti avvertimenti di Nasrallah. “Cipro non è coinvolta e non sarà coinvolta in alcuna guerra”, ha assicurato il governo cipriota.

Dall'altra parte gli equilibrismi dialettici di Washington. Che per bocca di Blinken conferma il proprio “impegno ferreo” per la sicurezza di Israele; e al contempo sollecita una soluzione diplomatica a questa nuova crisi dagli esiti ignoti. Probabilmente insostenibile, del resto, per la Casa Bianca, l'impegno su un nuovo fronte. Visto anche quanto sta accadendo nel quadrante in prospettiva più strategico. Rilevati 36 aerei e 7 navi da guerra cinesi intorno a Taiwan. Una sorta di rappresaglia, quella di Pechino; dopo una consistente fornitura di materiale bellico, a Taipei, da parte degli Stati Uniti. Anche se il grosso dei flussi di armi resta destinato all'Ucraina. Secondo Politico peraltro sarebbe stata oltrepassata dalla Casa Bianca una ulteriore linea rossa, nel confronto con Mosca. Sarebbe stato infatti dato l'ok, a Kiev, di colpire con ordigni americani qualsiasi forza russa che attacchi da oltre confine; dunque – all'apparenza - senza precise indicazioni geografiche. Tutto ciò a poche ore da un massiccio attacco ucraino con droni sulla Crimea e la regione russa di Krasnodar.