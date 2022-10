Lula vince le presidenziali di stretta misura: "Il Brasile è tornato"

"Il Brasile è tornato" sulla scena globale, ha detto Luiz Inacio Lula da Silva dopo aver vinto il ballottaggio presidenziale contro Jair Bolsonaro. "Hanno cercato di seppellirmi vivo ma sono risorto. Oggi l'unico vincitore è il popolo brasiliano. Sarò il presidente di tutti: riuniamo la famiglia". E sul clima: "Il pianeta ha bisogno di una Amazzonia viva", ha affermato Lula. Biden si congratula con Lula e afferma: "Lavoreremo insieme per continuare a cooperare". "Spero che, facendo sforzi congiunti, garantiremo l'ulteriore sviluppo della cooperazione russo-brasiliana costruttiva in tutti i settori", ha affermato Putin in un telegramma al presidente.

Il Tribunale superiore elettorale (Tse) del Brasile ha pubblicato la notte scorsa i risultati definitivi, al 100% dei voti espressi, del ballottaggio presidenziali in cui il candidato della sinistra Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) si è imposto di stretta misura sul presidente uscente conservatore Jair Bolsonaro (Pl). L'ex presidente Lula ha ottenuto 60.345.999 voti, equivalenti al 50,90% del totale, mentre Bolsonaro ne ha ricevuti 58.206.354 (49,10%).