Medio Oriente, la tensione rimane altissima: Israele pronto per l'offensiva via terra

È tutto pronto per l'operazione di terra israeliana in una Gaza ormai allo stremo, dove sono finalmente entrati i convogli umanitari. “L'offensiva potrebbe durare fino a tre mesi”, avverte il ministro della Difesa Gallant. Crescono le vittime: sono oltre 4700 i palestinesi uccisi, a cui si aggiungono i 17 morti in un bombardamento a nord della Striscia. Non si fermano i lanci di razzi verso Israele; dall'altra parte continuano gli attacchi aerei contro decine di obiettivi di Hamas. Altra ondata di bombardamenti anche sui siti di Hezbollah nel sud del Libano. Tensioni in Cisgiordania.

Il premier Netanyahu convoca il gabinetto di guerra con i generali e, in occasione di una vista al confine nord, avverte i due Paesi confinanti: “Se continuerete ad attaccare ci saranno guerra e distruzione”. Annunciata intanto l'evacuazione di altri 14 villaggi vicino alla frontiera con il Libano. All'indomani delle minacce incrociate con l'Iran, Tel Aviv avverte: “Non ci sarà alcun cessate il fuoco a Gaza mentre Usa e Qatar lavorano per liberare gli oltre 200 ostaggi detenuti da Hamas”. Ma la Casa Bianca consiglia a Israele di “ritardare un'invasione di terra” per guadagnare tempo per i negoziati sugli ostaggi.

Senza sosta l'impegno della diplomazia per fermare lo scontro. Biden sente i leader alleati di Italia, Canada, Francia, Germania e Gran Bretagna: “Sostegno a Israele – dicono – che ha il diritto di difendersi, nel rispetto del diritto internazionale umanitario, compresa la protezione dei civili”. Accolto con favore l'annuncio dei primi convogli umanitari diretti a Gaza: il presidente Usa annuncia un accordo con Netanyahu per un “flusso continuo di aiuti”. Martedì è prevista la riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu.

“Serve una de-escalation – afferma il ministro degli Esteri Tajani – ma Hamas non può fare quel che vuole. I rischi per un allargamento del conflitto ci sono, si lavoro perché non diventino realtà”.