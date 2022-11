Midterm: i sondaggi prevedono valanga repubblicana alla Camera e al Senato. Rondelli (OSCE) in missione ai seggi

"In America non si molla, ricordiamoci chi siamo". Così su twitter Joe Biden, ai minimi di popolarità, nel giorno delle elezioni di Midterm che potrebbe finire, secondo gli ultimi sondaggi, con una valanga repubblicana sia alla Camera che al Senato. In pochi credono al momento che i dem possano mantenere il controllo del Congresso. Fiducioso Donald Trump: "Farò un grandissimo annuncio il 15 novembre a Mar-a-Lago": dice in un comizio in Ohio, ventilando nuovamente la propria ricandidatura alla Casa Bianca. I primi risultati attesi dopo l'una di notte, ora italiana, ma per l'esito finale saranno necessari diversi giorni, soprattutto in alcuni Stati.

Entra nel vivo intanto per l'Election Day la missione del gruppo di Osservatori dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, di cui fa parte il Consigliere sammarinese Paolo Rondelli, oggi impegnato sul campo, nel monitoraggio di alcuni seggi rurali, precisamente nella regione dei Monti Appalachi. Altissima la posta in gioco, sono le elezioni dello scontro totale, con la campagna elettorale che detiene il record di soldi spesi - 17 milioni di dollari – e nei temi, tra aborto e inflazione, oltremodo aspra e polarizzata.

Nel video la riflessione di Paolo Rondelli sui temi affrontati nel corso della campagna elettorale di Midterm.