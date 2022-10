Orrore a Parigi, trovato in un baule corpo di una 12enne

Il cadavere di una ragazzina di 12 anni è stato trovato in un baule. Lo riferiscono fonti della Procura. Il baule è stato ritrovato vicino all'edificio in cui la vittima viveva nel 19° distretto della capitale. La polizia ha già fermato quattro persone nell'ambito delle indagini, ha detto una fonte vicina al caso.

La piccola Lola è stata sgozzata ieri a Parigi mentre tornava da scuola a casa, un percorso brevissimo che faceva ogni giorno, in un palazzo del XIX arrondissement in cui il padre fa il portiere. Secondo quanto trapela da fonti dell'inchiesta, citate dalla tv BFM, sul corpo della bambina - la cui testa è stata quasi staccata - sono state "apposte" le cifre 1 e 0. Il cadavere è stato ritrovato in un contenitore di plastica, con braccia e gambe legate. Le due cifre non sono state scritte né incise, ma "apposte" - secondo gli inquirenti - con l'aiuto di qualche strumento. Dalle immagini della videocamera di sorveglianza, si vede la piccola Lola rientrare nell'androne del palazzo, dove le si rivolge una giovane donna, di una ventina d'anni, che nessuno degli abitanti dell'immobile ha riconosciuto. Le fa cenno di seguirla, Lola obbedisce anche se sembra avere lo sguardo preoccupato. Più tardi, una donna - che potrebbe essere la stessa - ha chiesto ad un abitante del palazzo di aiutarla a trasportare una valigia pesante verso un'auto. La donna sarebbe una dei 4 fermati in queste ore, ed è sotto interrogatorio. Fra gli altri 3, c'è il clochard che poco prima di mezzanotte ha ritrovato il contenitore con il corpo della vittima, poco distante dal portone. Non è sospettato ma ascoltato in qualità di testimone.