Regina Elisabetta, al via il giubileo di platino, 70 anni di regno

È iniziato dinanzi a un tripudio di Union Jack il Giubileo di Platino dei 70 anni di regno di Elisabetta II segnata dalla parata di Trooping the Colour. La 96enne regina è attesa sul balcone di Buckingham Palace, mentre la corte ne ha diffuso un nuovo ritratto sorridente, con un messaggio video in cui ella evoca i suoi "ricordi felici" non senza scrutare l'avvenire. E rivolgendosi ai sudditi dice: "Continuo a essere ispirata dalla vostra buona volontà verso di me e spero questi giorni ci diano l'opportunità di riflettere su tutto ciò che abbiamo conseguito negli ultimi 70 anni, mentre guardiamo al futuro con fiducia ed entusiasmo".

In tanti rendono omaggio alla regina, dalla casa di moda Burberry, che per l'occasione ha realizzato un prato galleggiante a rifiuti zero e di una campagna di opere d'arte ad hoc, a Papa Francesco, che ha inviato alla Regina Elisabetta un messaggio per la festa nazionale e il Giubileo di platino. "In questa gioiosa occasione" il Pontefice invia i suoi "auguri cordiali" e assicura le sue preghiere - si legge nel telegramma - affinché "Dio Onnipotente conceda a lei, ai membri della famiglia reale e a tutto il popolo della vostra nazione benedizioni di unità, prosperità e pace".