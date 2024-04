Sisma di magnitudo 4.8 in New Jersey, trema anche New York

Un terremoto di magnitudo 4.8 si è registrato in New Jersey secondo l'istituto geofisico americano, Usgs. Le scosse sono state avvertite anche nella città di New York. Le autorità dell'aviazione americane bloccano temporaneamente gli aeroporti di John Fitzgerald Kennedy di New York e Newark in New Jersey per verificare se il terremoto ha causato dei danni.

"E' dal 2011 che non avvertivamo un sisma così forte". Lo ha detto la governatrice di New York Kathy Hochul, sottolineando di aver dispiegato squadre di ingegneri per valutare lo stato dei ponti e delle infrastrutture, inclusa la metropolitana della città di New York. "Non siamo abituati ad avere sismi in quest'area. Non abbiamo indicazioni di danni agli edifici o di situazioni di pericolo"