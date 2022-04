Spari nella metro: sospettato il 62 enne Frank James, sui social post contro sindaco

La polizia è alla ricerca del 62enne afroamericano Frank James: potrebbe essere stato lui a sparare nella metro di New York causando 23 feriti. E' per certo il titolare della carta di credito usata per affittare il furgoncino legato all'attacco e trovato a pochi isolati dalla stazione di Sunset Park, dove sono stati esplosi una trentina di colpi. Sui social, James aveva postato video "preoccupanti" in cui parlava del problema dei senzatetto, di New York e del suo sindaco Eric Adams.