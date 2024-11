Svolta di Biden sull'Ucraina, sì ai missili americani contro la Russia

Svolta di Biden sull'Ucraina. arriva il via libera Usa a Kiev ad usare i missili americani Atacms per colpire in Russia. Secondo il New York Times, le armi - che consentono attacchi fino a 300 chilometri di distanza - saranno dispiegate contro le truppe di Mosca e nordcoreane nel Kursk.

'I missili parleranno da soli', commenta Zelensky. Critiche dai fedelissimi di Trump. Al G20 di Rio, i Grandi si interrogano su quanto durerà il sostegno a Kiev del nuovo presidente Usa. La notizia arriva nel giorno del più potente attacco russo sull'Ucraina dall'inizio della guerra con 120 missili e 90 droni.

Nel mirino infrastrutture energetiche: città al buio e al freddo. Almeno 9 morti. Allarme in Europa. La Polonia fa decollare i caccia. L'offensiva sembra essere la risposta di Putin ai tentativi aprire la strada alla diplomazia.

Se dovesse essere confermato il permesso americano a Kiev di utilizzare i missili Atacms contro la Russia, ciò significherebbe "un ulteriore aumento delle tensioni". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Ria Novosti.