Terremoto in Nepal, oltre 130 morti e centinaia di feriti nell'ovest del Paese

Sono oltre 130 i morti provocati dal terremoto che ha colpito il Nepal occidentale. Centinaia sono i feriti. Le vittime sono state localizzate nei distretti di Jajarkot e Rukum, vicino all'epicentro del terremoto. Secondo il Centro sismologico nazionale del Nepal, il sisma è stato di magnitudo 6.4. "Il primo ministro Pushpa Kamal Dahal ha espresso il suo profondo dolore per la perdita di vite umane nel terremoto di venerdì notte e ha mobilitato tutti gli organismi di sicurezza per il salvataggio e il soccorso immediati", si legge in un post dell'ufficio del premier nepalese su X.