Donald Trump fa causa al governo americano per il blitz dell'Fbi a Mar-a-Lago dove, secondo indiscrezioni, sono stati recuperati oltre 300 documenti classificati. L'ex presidente Usa presenta una mozione al Southern District della Florida, in cui chiede la nomina di uno 'special master' per la revisione e l'esame delle carte perquisite dagli agenti federali nella sua abitazione.