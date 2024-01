Trump scatenato: "Biden è una minaccia per la dmeocrazia"

'Biden è una minaccia per la democrazia, non è in grado di guidare il paese, è corrotto ed è il peggiore della storia'. Così Trump attacca duramente il presidente americano e non risparmia nemmeno la sua rivale repubblicana per la candidatura Nikki Haley, in un comizio nel New Hampshire, dove i sondaggi gli danno 17 punti di vantaggio sull'ex ambasciatrice all'Onu.

Il tycoon si presenta come l'unico leader che può "salvare" gli Usa dal rallentamento economico e un nuovo conflitto internazionale, e avverte la Corte Suprema: "Un presidente deve essere riconosciuta l'immunità totale in modo che possa fare quello che ritiene".