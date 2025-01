Trump si insedia come 47° presidente: "Sarà un inizio straordinario"

Lunedì 20 gennaio segna l’inizio ufficiale della seconda presidenza di Donald Trump alla guida degli Stati Uniti. Come da tradizione, la cerimonia di insediamento si svolge al Campidoglio di Washington, sancendo il passaggio di poteri tra l’amministrazione uscente di Joe Biden e quella del tycoon repubblicano, che diventa così il 47esimo presidente degli Stati Uniti. Accanto a lui, J.D. Vance, che giura come nuovo vicepresidente. Una cerimonia che per la prima volta dal 1985 si terrà all’interno del Campidoglio e non sulla scalinata esterna, affacciata sulla spianata del National Mall. Un cambio di scenografia dettato dalle previsioni meteorologiche: un fronte artico ha infatti fatto precipitare le temperature fino a -15 gradi. Condizioni estreme e pericolose “per le decine di migliaia di forze dell’ordine, soccorritori, cani da guardia e cavalli, e centinaia di migliaia di sostenitori” ha spiegato venerdì Trump, annunciando il cambio di programma.

A poche ore dal giuramento ufficiale, Donald Trump si è rivolto alla folla radunata alla Capital One Arena di Washington. "Vedrete qualcosa di speciale. Vedrete ordini esecutivi che vi renderanno felici. Ne vedrete molti", ha dichiarato, anticipando una serie di azioni che daranno il via alla sua presidenza. Durante il comizio, Trump ha ribadito il suo impegno a rappresentare tutti i cittadini americani: "Quando poserò la mano sulla Bibbia per giurare, giureremo tutti insieme: vi rappresenterò tutti come 47esimo presidente degli Stati Uniti".

Una nuova agenda per l'America

Il presidente eletto ha delineato le priorità della sua "agenda storica", tra cui la lotta all'immigrazione illegale e l'autorizzazione alle trivellazioni offshore. Secondo il Washington Post, il suo primo atto sarà la dichiarazione di emergenza nazionale al confine con il Messico. "Quando il sole tramonterà il 20 gennaio, l'invasione dei nostri confini si fermerà", ha affermato Trump, aggiungendo: "Difenderemo i nostri confini, proteggeremo i nostri cittadini: non saremo invasi, occupati, conquistati".

Riforme, trasparenza e obiettivi sociali

Trump ha promesso un'azione rapida e decisa: "Mi hanno detto che non dovrei firmarli tutti subito, dovrei aspettare settimane: no, lo farò subito...". Tra i suoi obiettivi, spiccano la creazione di un nuovo Dipartimento per l'efficienza del governo, che sarà guidato da Elon Musk, e l'impegno a rendere pubblici documenti riservati sugli omicidi di John Fitzgerald Kennedy, Robert Kennedy e Martin Luther King. Sul fronte culturale e sociale, ha annunciato iniziative per riportare "il patriottismo nelle scuole" e per regolamentare lo sport femminile: "Niente più uomini nello sport femminile, è finita".

TikTok torna negli Stati Uniti

Un altro tema affrontato dal presidente è stato il ritorno di TikTok, parzialmente bandito negli USA: "TikTok is back", ha dichiarato, sottolineando l'importanza di salvaguardare l'app per il suo impatto sull'occupazione e sul voto giovanile.

I primi passi del nuovo mandato

Tra le priorità già annunciate figurano la fine della guerra in Ucraina, il taglio delle tasse e la riduzione dell'inflazione. Trump ha inoltre preannunciato la sua prima visita ufficiale, venerdì a Los Angeles, dove intende supervisionare i lavori di ricostruzione dopo i devastanti incendi: "Le Olimpiadi di Los Angeles 2028 saranno una delle più grandi celebrazioni patriottiche". Con il giuramento di oggi a mezzogiorno, Trump ha promesso: "Daremo al popolo americano il miglior primo giorno, la più grande prima settimana e i più straordinari primi 100 giorni di ogni presidenza nella storia americana". L'attesa ora si concentra sui primi provvedimenti concreti di questa nuova era.