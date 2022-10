Mentre il presidente cinese Xi Jinping torna - al Congresso del Partito Comunista - sulla riunificazione con Taiwan, in Ucraina è allarme aereo in tutte le Regioni del Paese, con il lancio di missili russi. Lo riportano le autorità di Kiev. Il Cremlino attacca la Nato ribadendo che l'offensiva continuerà. Ma in parallelo, le forze armate ucraine, secondo fonti istituzionali, si preparano a liberare la parte occupata dai russi nella regione di Zaporizhzhia.