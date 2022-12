Ucraina, Kherson bombardata 70 volte in un giorno. Iran: magistratura, "Eseguire subito condanne a morte"

Ancora bombe, ancora guerra, nessuna tregua in vista nella guerra in Ucraina. Nella notte due potenti esplosioni avvertite nel centro di Kiev, secondo quanto riportano i media locali, con allarmi raid attivi in tutta la regione. Solo nelle ultime 24 ore i russi hanno bombardato per 70 volte la regione di Kherson: colpite sia la città che altri insediamenti, provocando sei feriti. Nella capitale e in altre 10 regioni ucraine è stata interrotta l'erogazione di corrente elettrica a seguito degli attacchi aerei russi. Stessa situazione, ma a parti inverse, per i 14mila abitanti di Shebekino, nella regione russa di Belgorod. Intanto Mosca annuncia che questa settimana e la prossima diverse sue navi da guerra parteciperanno a esercitazioni congiunte con Pechino. “L'obiettivo principale – spiega il ministero della Difesa russo - è rafforzare la cooperazione navale e mantenere la pace e la stabilità nella regione Asia-Pacifico".

Anche in Iran la tensione rimane alta: il capo della magistratura del Paese ha chiesto di eseguire “senza indugio” le condanne “definitive” dei manifestanti: sono 11 le persone nel braccio della morte, sentenze emesse una settimana fa. Mentre fonti ufficiali di Teheran fanno sapere che quattro membri delle forze di sicurezza iraniane sono stati uccisi nel corso di un attacco “terroristico”.