Ucraina: nuovo round di negoziati, ma proseguono gli scontri. Colpiti depositi di petrolio in Russia

Mentre sono ripartiti i colloqui tra Mosca e Kiev in video collegamento, il conflitto prosegue. Kharkiv è sotto attacco: fonti istituzionali ucraine parlano dell'Università completamente distrutta. Scontri anche a nord e a est di Kiev. Ma c'è speranza per Mariupol: è iniziata l'evacuazione di circa 2mila civili. Intanto esplosione in suolo russo, al confine. Colpiti otto depositi di petrolio a Belgograd. Per il Cremlino sono responsabili mezzi aerei ucraini. E il presidente turco Erdogan ribadisce al presidente russo Putin l'offerta di ospitare un incontro con l'omologo ucraino Zelensky.