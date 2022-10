Ucraina sotto attacco: 'almeno 10 morti e 60 feriti'

Raffica di raid e esplosioni a Kiev e in altre città ucraine. Le forze russe hanno lanciato oltre 83 missili e usato 17 droni iraniani per attaccare l'Ucraina. Questa mattina Mosca ha lanciato attacchi missilistici su Kiev, Leopoli, Pryluky, Khmelnytskyi, Dnipro, Nizhyn, Zhytomyr e Kharkiv dalle regioni del Mar Caspio e di Nizhny Novgorod: lo ha riferito il viceministro della Difesa ucraina Hanna Maliar, citata dal Kyiv Independent. Vladimir Putin afferma che la Russia ha lanciato "massicci attacchi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina"

Gli attacchi sono solo un "primo episodio" di rappresaglia: lo afferma il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, chiedendo il "totale smantellamento" del potere politico ucraino.



Almeno dieci civili ucraini sono stati uccisi e circa sessanta sono rimasti feriti nel corso degli attacchi con missili e droni lanciati in 14 regioni dell'Ucraina. E' il primo bilancio fornito dalla portavoce della Polizia Nazionale Maryana Reva, come riporta l'Ukrainska Pravda. Il sindaco: 'Colpite infrastrutture critiche'. Missile su un parco giochi, cratere vicino alle altalene. Il consolato tedesco a Kiev sarebbe stato colpito negli attacchi missilistici russi sulla capitale ucraina: lo riferisce la Bild. La presidente del Parlamento europeo Metsola: 'Quello che sta accadendo a Kiev è nauseante. L'Ucraina vincerà'. In Russia Putin presiede il Consiglio di sicurezza. La Cina chiede de-escalation e dialogo.