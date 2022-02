Ue: riduzione pesticidi del 50% entro il 2030, la bozza a marzo

La Commissione europea vuole proporre di arrivare a una riduzione dell'uso e del rischio dei pesticidi di sintesi del 50% entro il 2030, secondo la bozza del nuovo regolamento sull'uso sostenibile dei fitofarmaci, la cui versione definitiva è attesa per marzo. Ciò sarebbe vincolante a livello Ue, con gli Stati chiamati a fissare obiettivi nazionali che non potranno comunque essere inferiori al 25% di riduzione. Se la proposta fosse confermata, si tratterebbe della prima traduzione in legislazione di uno degli obiettivi indicati nel 2020 dalla Strategia Farm to Fork per rendere più sostenibili i sistemi alimentari dell'Unione europea entro il 2030.