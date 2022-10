Usa: serpente a bordo di un aereo, panico tra i passeggeri

Come la trama del film "Snakes on a Plane" con Samuel L. Jackson, passeggeri della business class di un volo United Airlines arrivato dalla Florida all'aeroporto di Newark si sono ritrovati tra i piedi un serpente. Si trattava probabilmente di un esemplare di serpente giarrettiera o "serpente da giardino". In ogni caso il rettile ha creato il panico tra le persone a bordo che, quando lo hanno visto, hanno iniziato a urlare e alzare i piedi dal pavimento, secondo quanto hanno raccontato testimoni alla Cnn. Nessuno è rimasto ferito, ma l'equipaggio ha dovuto chiedere l'aiuto delle autorità aeroportuali per liberarsi del rettile. (ANSA)