Von der Leyen, presto proposte per potenziare RePowerEu

Il REPowerEU è un piano per risparmiare energia, produrre energia pulita e diversificare l'approvvigionamento energetico nell'Unione europea. È stato presentato dalla Commissione europea in risposta alle difficoltà e alle perturbazioni del mercato energetico mondiale causate dall'invasione russa dell'Ucraina. Sul sito della Commissione si legge che "è sostenuto da misure finanziarie e provvedimenti legislativi volti a costruire la nuova infrastruttura e il nuovo sistema energetici di cui l'Europa ha bisogno".

"Non solo abbiamo bisogno del REPowerEU ora, di accelerarlo, ma dobbiamo potenziarlo. E la Commissione farà delle proposte su questo. Per dare a tutti gli Stati membri la stessa opportunità di prepararsi per il futuro. Non si tratta solo di energia, ma della nostra competitività globale e della nostra sovranità". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al Parlamento Europeo.