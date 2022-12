Weinstein: verdetto diviso, colpevole per tre accuse

Harvey Weinstein è stato riconosciuto colpevole di tre accuse di stupro e aggressioni sessuali. Ma la giuria, dopo quasi 10 ore in camera di consiglio e dopo aver ascoltato 44 testimoni, lo ha prosciolto da un'altra accusa e non è riuscita a raggiungere l'unanimità su altre tre incriminazioni. Weinstein doveva rispondere di due accuse di stupro e cinque di aggressione sessuale in episodi che sarebbero avvenuti in alberghi di Los Angeles tra il 2004 e il 2013, per una potenziale pena di 60 anni dietro le sbarre. L'ex boss di Miramax sta scontando una condanna a 23 anni di prigione dopo il primo processo contro di lui a New York.