Zelensky: "La vera pace si raggiunge con più pressione su Putin"

"La pace in Ucraina è un bisogno globale. Sottolineo: non è una pausa temporanea, non un'illusione di pace con cui la Russia tenta, solo per preparare una nuova fase di aggressione, ma la vera pace. So che può essere raggiunto. Ma per questo dobbiamo preservare l'unità globale e continuare a sostenere la nostra lotta per la libertà. È necessario proteggere l'onestà globale e aumentare la pressione sulla Russia per il terrore. Ed è necessario preservare la razionalità globale". Con queste parole il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è rivolto ai partecipanti al Bloomberg New Economy Forum.

Intanto nella notte nuovi bombardamenti in diverse regione ucraine. Kiev informa di due missili russi caduti sulla capitale, e i filorussi di due morti in un attacco ucraino a nord di Zaporizhzhia. Segnalate esplosioni a Dzhankoi, in Crimea: forse colpito un aeroporto russo. Cade la prima neve in Ucraina mentre molte aree sono prive di elettricità e mancano i riscaldamenti. Intanto l'accordo che consente l'esportazione di cereali e altri prodotti agricoli dai porti dell'Ucraina attraverso il Mar Nero è stato prolungato di altri 120 giorni. Il segretario Onu Guterres compiaciuto dall'estensione dell'intesa.