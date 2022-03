Zelensky: referendum su eventuali accordi con Putin. Leader ucraino oggi in video collegamento con parlamentari italiani

Le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato stamattina in 17 delle 24 regioni dell'Ucraina, compresa quelle di Leopoli e Odessa. L'esercito di Kiev annuncia intanto di aver respinto le truppe russe e aver riconquistato Makariv, 60 km a ovest della capitale. Secondo le forze ucraine, gli invasori avrebbero scorte solo per altri tre giorni. Sono almeno 925 i civili uccisi in Ucraina dall'inizio della guerra, secondo l'Onu.

Proseguono ma senza progressi le trattative fra Ucraina e Russia. Kiev definisce Mosca poco seria e Zelensky ha ribadito che l'Ucraina "non può accettare alcun ultimatum". Riguardo a un possibile incontro con Putin, secondo il Cremlino "sarebbe importante che Kiev si rendesse più disponibile". Zelensky ha anche annunciato che eventuali "compromessi nei negoziati saranno decisi con un referendum in Ucraina".

Zelensky parlerà oggi in videocollegamento ai parlamentari italiani, riuniti a Montecitorio. Dopo il presidente ucraino interverrà anche Draghi. Non mancano però le voci critiche, fra chi ha chiesto che venga ospitato anche Putin e chi annuncia che diserterà la seduta: non ci saranno gli ex M5s di Alternativa, il leghista Pillon, la senatrice del misto Granato, la deputata forzista Giannone, quella pentastellata Segneri e Paragone.



Biden torna ad avvertire che Putin sta valutando l'uso di armi chimiche e biologiche nella guerra in Ucraina. Il presidente Usa ha anche confermato l'uso da parte della Russia di missili ipersonici. Sale intanto la tensione tra Mosca e Washington, col rischio della rottura dei rapporti diplomatici: la Russia protesta per gli "inaccettabili" commenti su Putin definito da Biden "un dittatore assassino e un criminale di guerra". Mosca convoca l'ambasciatore americano Sullivan.

Il Consiglio Affari esteri Ue non trova un accordo e il nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca arriverà al vertice dei capi di Stato e di Governo del 24 marzo senza l'embargo sul petrolio russo. Intesa tra i 27 invece sulla Bussola strategica per la sicurezza e la politica di difesa Ue. I ministri di Esteri e Difesa europei hanno raggiunto l'accordo anche per altri 500 milioni di euro di aiuti a Kiev per l'acquisto di armi.