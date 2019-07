Adesso.sm rimanda al mittente le critiche del Pdcs su crisi del settore bancario e conti pubblici

Adesso.sm replica al comunicato del Pdcs di ieri e afferma che le maggiori responsabilità politiche per la situazione del settore bancario e dei conti pubblici, sono in realtà da ricondurre al periodo della creazione della piazza finanziaria alla fine degli anni '90, nel quale anche il Pdcs ha avuto responsabilità enormi. La coalizione di maggioranza auspica che la commissione d'inchiesta faccia chiarezza. Altrettanto importante – si sottolinea – sarà il ruolo del tribunale per accertare le responsabilità penali. Adesso.sm respinge anche il tentativo del Pdcs di dividere, tra buoni e cattivi, nella coalizione. A nessuno interessa vivacchiare – scrive Adesso.sm - e sui temi strategici che si dovranno affrontare occorre un approccio sistemico, così come è stato fatto per la legge sulle risoluzioni bancarie e Banca CIS.

Il comunicato di Adesso.sm