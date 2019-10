Ambiente e territorio: serata di Domani Motus Liberi

Le interviste a Samuele Pelliccioni e Fabio Righi

Ambiente come opportunità. Il Partito Domani Motus Liberi torna sull'importanza delle tematiche ambientali “come risorsa anche dal punto di vista economico”, nella promozione reale del passaggio da una economia lineare a una circolare. “Sul piano politico – dicono il Presidente Fabio Righi e i membri del Direttivo, Mirko Dolcini e Samuele Pelliccioni – proprio l'ambiente potrebbe divenire tema sul quale giocare la auspicata pacificazione fra attori, per un progetto comune che punti a rendere il territorio competitivo, dal punto di vista imprenditoriale". Cambio culturale anche nell'appello a "rivedere il concetto di promozione del territorio", richiamando concetti come “condivisione delle conoscenze e valorizzazione della qualità delle relazioni”. Anche un sondaggio sottoposto alla cittadinanza - ben 400 risposte – le cui risultanze saranno presentate proprio questa sera. Ospiti d'eccezione aiuteranno - accanto alla situazione sammarinese - a conoscere esperienze dei territori limitrofi ed europee. Ospiti della serata saranno l'economista Marco Mercatili e Gian Luca Galletti, già Ministero dell'Ambiente italiano, come segno della volontà del partito di rilanciare il rapporto con l'Italia, da “amicizia” - dicono - a “collaborazione strategica”. Non manca una riflessione sulla situazione politica del momento, verso la definizione dello scacchiere in vista delle elezioni.

Nel video, le interviste al Presidente di Domani – Motus Liberi, Fabio Righi e al membro del direttivo Samuele Pelliccioni