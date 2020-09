La Camera ha approvato il decreto semplificazioni con 214 sì, 149 no. Essendo stato già approvato dal Senato, il decreto riceve oggi il sì definitivo dal Parlamento italiano.

In corso sul Titano le verifiche per capire se e come sia stato recepito l'emendamento mirato alla risoluzione del caso targhe per i lavoratori frontalieri che conducono in Italia mezzi immatricolati nella Repubblica San Marino.