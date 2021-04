La Segreteria Interni interviene in relazione al decreto legge dell'8 aprile precisando che la somministrazione di cibo e bevande all'interno dei locali è riservata soltanto ai sammarinesi o a chi si trova in territorio per lavoro. Questo fino al perdurare delle restrizioni alla mobilità per le aree Rosse e Arancioni. Dalla Segreteria dunque l'indicazione, in occasione delle prenotazioni, a verificare che gli avventori abbiano queste caratteristiche.