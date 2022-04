“Basta con le provocazioni!”: dura presa di posizione di Pedini Amati contro Rete

"Basta con le provocazioni!". È scontro a distanza tra il Segretario di Stato per il Turismo e Rete. Attriti già sorti tempo fa verso quelle che Federico Pedini Amati identifica come invasioni di campo. In una nota dai toni pungenti, dito puntato sugli attacchi al Governo da parte del movimento, “che – scrive - continua a creare tavoli di confronto senza tener conto della maggioranza e dei vari organismi di cui fa parte”.

In sostanza, Pedini Amati lo ritiene da parte di Rete il tentativo smaccato di “sostituire l’elettorato perso", perché deluso dall'evoluzione del movimento in senso opposto rispetto alle origini, "con un elettorato di altro tipo, nuovo, diverso”. E qui chiama in causa Rete desk, che ha avviato ultimamente la stesura di un progetto Paese partendo dalla redazione di un piano di sviluppo turistico. Pedini Amati ricorda che “esiste un “desk” dell’intera maggioranza: il programma di governo. E che esiste un tavolo di confronto che ha potere esecutivo e del quale Rete fa parte: il Congresso di Stato”.









Quindi la stoccata finale: "Non è buona politica – scandisce - cercare di migliorare la propria posizione a discapito degli alleati. Perché – si chiede - non impegnare i propri sforzi a quei settori che non solo sono di competenza dei loro politici ma che attendono con urgenza importanti riforme?” L'ultima, dunque, di una serie di situazioni che non rasserenano il clima in maggioranza: di recente – lo ricordiamo - 'le scintille' in Commissione Finanze e prima ancora, il botta e risposta tra Rete desk e Domani Motus Liberi sul Progetto paese.

Nel video l'intervista a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato Turismo.