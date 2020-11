Campagna elettorale al via, Tonnini: “Andate a votare, sarà un voto in sicurezza”

Il Segretario agli Interni Elena Tonnini

A poche ore dall'avvio della campagna elettorale per le Elezioni delle Giunte di Castello - la prima, dopo l'attesa riforma -, va in due direzioni il messaggio che la Segreteria agli Interni lancia ai cittadini: da un lato, rassicurare; dall'altro, invitare alla partecipazione al voto. “Andare a votare è molto importante – dice il Segretario agli Interni, Elena Tonnini – perché se un Castello non dovesse raggiungere il 35% dei voti, occorrerà rifare le elezioni in quel Castello. Andate a votare – dice poi - anche perché sarà un voto in sicurezza”.





Rassicurare – altro obiettivo - e torna così a ricordare le linee guida sanitarie predisposte con un gioco di squadra tra Dipartimento Prevenzione, Ufficio di Stato Civile, Comandanti delle Forze dell'Ordine, le Segreterie incaricate per votare in sicurezza: “In una fase di convivenza con il virus, esattamente come si va a scuola, si va al ristorante, il 29 novembre è importante andare a votare” - dice e ricorda alcune della misure precauzionali e di sicurezza adottate: accesso contingentato ai seggi; utilizzo obbligatorio della mascherina; sanificazione continua e rafforzata di tutti gli ambienti e degli strumenti che verranno utilizzati nei seggi. Sempre dalla Segreteria agli Interni, già predisposto il materiale informativo su composizione e programmi delle 15 liste in gioco; sarà distribuito nelle prossime ore alla cittadinanza.

Campagna informativa e spazi dedicati anche in su San Marino RTV. Già da domani le tribune elettorali: tutti i giorni, 4 appuntamenti, prima e dopo i tg pomeridiano e serale (alle 13.30, alle 14.10, alle 19.00 e alle 20.00 – domenica 15 e domenica 22 novembre, alle 20.30). Tribune in contemporanea su Radio San Marino Classic, fm 103.200 e sul portale www.sanmarinortv.sm in una sezione apposita dedicata alle elezioni.