Capitani Reggenti eletti: ecco chi sono Alessandro Rossi e Milena Gasperoni

Alessandro Rossi è al suo secondo incarico nella Suprema Magistratura. La prima volta nel 2007. Nato il 10 agosto del 1967, si laurea in Ingegneria Elettronica all'Università di Bologna, e sviluppa la sua carriera professionale nell' Information Technology. Imprenditore, fonda una società che opera nel campo della conformità normativa, attraverso l'utilizzo delle applicazioni informatiche. Dal 2020 è Vice Presidente di San Marino Innovation. Dal 2006 al 2009 ricopre l'incarico di Vice Presidente della Commissione sull'immigrazione e i rifugiati della Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa. È consigliere dal 1998 al 2013, viene rieletto nel 2023. Fa parte del gruppo misto di opposizione Demos, del quale è Vice Presidente.

Da sempre impegnato nell'aggregazione delle forze riformiste, progressiste e movimentiste. Lunga militanza nella difesa dei diritti umani è promotore della abrogazione dell'articolo 274 del codice penale di San Marino che puniva gli omosessuali che destano pubblico scandalo commettendo atti di libidine Firma, durante la sua prima Reggenza, la legge elettorale che imponeva a partiti e movimenti di aggregarsi in coalizione prima delle votazioni. E' attualmente membro delle Commissioni Esteri e Finanza. Genitore di 4 figlie è appassionato di biker, sci alpinismo, vela e tennis.

Milena Gasperoni, nata il 23 settembre del 1961, maturità classica, si laurea in Giurisprudenza all' Università di Bologna. Sempre nello stesso ateneo consegue un Master di specializzazione in Giurista di impresa presso la Scuola di perfezionamento in diritto amministrativo. Notaio ed avvocato, ha una solida carriera dirigenziale alle spalle. Inizia la sua attività professionale negli anni '90, al Polo scientifico e tecnologico dell'Emilia Romagna.



Torna in Repubblica, dal 1995 al 2003, è nominata dirigente dell'Ufficio programmazione economica ed elaborazione dati e statistica. Nel 2004 viene distaccata al Dipartimento Affari Esteri per seguire gli organismi internazionali, in particolare il Fondo monetario. Dal 2005 al 2012 ricopre l'incarico di Direttore dell'Ufficio del Lavoro. Negli anni ha collaborato alla stesura di vari progetti di legge: da quello sui marchi e brevetti, alla norma che disciplina il mercato del lavoro. Dal 2012 al 2023 è Direttore del Centro di formazione professionale. Dal 2023 è alla seconda esperienza in Consiglio come membro di Npr, in quota Psd. La prima elezione risale al 2015. Milena Gasperoni è membro delle Commissioni Affari Costituzionali ed Istituzionali e Finanze. Fa anche parte della delegazione consiliare presso l'Assemblea parlamentare del Mediterraneo.