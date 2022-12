CGG: al via nel pomeriggio la maratona sull'articolato della Legge di Bilancio

Nel pomeriggio, alle 15, riprenderanno i lavori della sessione consiliare di fine anno, con il via alla votazione dell'articolato della Legge di Bilancio. Si preannuncia una vera e propria maratona, vista la quantità abnorme di emendamenti al testo in prima lettura. Complessivamente sarebbero circa 350, quelli presentati da forze di Maggioranza, Opposizione e Governo. Massima attenzione, dunque, alle strategie che seguiranno i vari gruppi, per affrontare una simile mole di lavoro. Decisivi, in questo senso, gli esiti dell'Ufficio di Presidenza, convocato alle 14. Da non escludere un'estensione temporale delle singole sedute, con notturne inizialmente non previste. Fra i punti presumibilmente di maggior frizione l'articolo relativo al debito pubblico. Aspramente criticato, inoltre, dalle forze di Minoranza, l'inserimento nell'OdG di questa sessione dell'esame in prima lettura del PdL sul DES. Un'incognita – alla luce del quadro che si prospetta – la sua effettiva trattazione.