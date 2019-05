Commissari di opposizione nella sede di Carisp per avere il bilancio

L'intervista ad Elena Tonnini (Rete)

All'uscita dalla Commissione, i rappresentanti di Rete, Dc, Ps e Psd si sono recati in Cassa di Risparmio per chiedere il bilancio 2018, già depositato e che verrà sottoposto ad approvazione nell'Assemblea dei Soci convocata venerdì 10 maggio. “Un elemento di trasparenza – spiega Elena Tonnini – dato che Carisp richiede interventi ingenti da parte dello Stato e quindi di tutti i cittadini”. La richiesta dovrà essere inoltrata ai sindaci di Governo, “ Cosa che – dice – faremo subito”. I commissari di minoranza ricordano che il socio di Cassa è l'Eccellentissima Camera, “ quindi – precisa la Tonnini – non solo il Governo ma tutte le opposizioni”. Nella richiesta via mail inviata a termine dell'incontro, i consiglieri Tonnini, Roberto Ciavatta, Francesco Mussoni, Teodoro Lonfernini, Alessandro Mancini e Iro Belluzzi richiedono ai sindaci di governo il bilancio 2018 entro martedì 7 maggio.