Commissione Anticrimine: monitoraggio del rischio infiltrazioni malavitose, al via le audizioni

E' tornata a riunirsi in questi giorni la Commissione Consiliare Permanente sul fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata, per dare continuità al lavoro pre-impostato e poi interrotto a causa dell'emergenza Covid-19. "L'intenzione - spiega il Presidente Pasquale Valentini - è di procedere con una serie di audizioni tra i soggetti maggiormente coinvolti nel controllo del Paese proprio per monitore la situazione relativa al rischio di infiltrazioni criminali, rischio che in questa fase di crisi economica generalizzata, dettata dagli effetti del virus, si fa ancor più concreto.

Prima audizione già ieri con il Comandante della Gendarmeria, Maurizio Faraone nella sua veste anche di Direttore Interpol. Prossimamente saranno sentiti il Dirigente del Tribunale, AIF per un focus in materia di riciclaggio e sui vari aspetti finanziari, l'Ufficio di Controllo delle Attività Economiche e via via i Comandanti di Polizia Civile e Guardia di Rocca, il Nucleo Antifrode e gli ordini professionali.

L'obiettivo della Commissione è di poter riferire al Consiglio Grande e Generale sulla attività di prevenzione e controllo che il Paese sta mettendo in atto e di valutare se ci sono dei punti sui quali predisporre interventi sia sul piano normativo, sia sul piano organizzativo degli organismi competenti.