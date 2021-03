Commissione Esteri, Beccari sui vaccini: "Nessuna trattativa con Italia o Regioni vicine sullo Sputnik"

Questione vaccini al centro dei lavori della Commissione Esteri in mattinata. Nel comma comunicazioni il confronto tra le opposizioni e il Segretario di Stato agli Esteri. "Non c'è alcuna trattativa in corso" tra San Marino e Italia né con le Regioni vicine per il loro approvvigionamento con lo Sputnik, ha ribadito Luca Beccari, dopo le notizie apparse sui media italiani.









Dalle minoranze la richiesta di chiarimenti sul possibile ruolo del Titano sulla fornitura del vaccino russo oltre confine, specie dopo l'incontro a Roma con il leader della Lega Salvini. Il titolare della politica estera ha ribadito che la "via maestra" resta quella con l'Italia e che lo Sputnik rappresenta un'integrazione. Con i territori limitrofi - spiega Beccari - si "potrebbero valutare forme di collaborazione" e "ragionare sul tema dei frontalieri", ma nei prossimi mesi e se si avrà una disponibilità di vaccini diversa da quella odierna.

Per il Segretario agli Esteri si dovrà, nel caso, passare tramite intesa prima con il Ministero poi con le autorità locali. "Se non ci saranno interruzioni - aggiunge - settimanalmente riceveremo in maniera costante i vaccini". Diversi i punti trattati in Commissione, tra i quali il riferimento sullo stato di avanzamento dell'accordo di associazione con l'Ue, in seduta segreta.