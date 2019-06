Congresso: adottato il Decreto per l'acquisto di fabbricati da parte di cittadini stranieri

Si disciplinano modalità, requisiti e condizioni per consentire, alle persone fisiche di cittadinanza straniera e alle persone giuridiche di diritto sammarinese, l’acquisto a qualunque titolo di fabbricati o porzioni di essi siti in territorio, e di stipulare contratti di locazione finanziaria immobiliare, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII. Sul tavolo del Congresso anche l'adozione del Regolamento ICEE Consumi”. Si completa – spiega il Segretario Zanotti – il lavoro fatto”. Si tratta infatti di uno strumento in più per verificare l'adeguatezza e la veridicità di quanto emerge dal calcolo dell'ICEE. Nasce dai suggerimenti dei consulenti che hanno collaborato alla creazione dell'Indicatore della condizione economica, sulla base dell'esperienza in Trentino Alto Adige. Adottato, poi, il Decreto Delegato “Indicazioni curricolari dell’insegnamento di “Etica, Cultura e Società”, in via sperimentale per due anni scolastici, a decorrere dal 2019-2020. Dal Governo anche il via libera alla “Modifica delle norme in materia di concorsi e selezioni” ed istituito un gruppo di lavoro per l'informatizzazione delle procedure in materia di referendum ed elezioni.