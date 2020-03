Coronavirus: San Marino - Italia, siglato Protocollo d’intesa di Mutua Collaborazione

Il protocollo è stato firmato ieri dal governo sammarinese e il ministro della salute italiano Speranza, prevede tutta una serie di collaborazioni tra le due realtà sanitarie. 'L'articolo 2 – spiega il Segretario Roberto Ciavatta – del protocollo riguarda il reciproco e mutuo aiuto anche per i posti letto ordinari e di terapia intensiva".

"Riguardo alla terapia intensiva, abbiamo attivi 16 letti, ma abbiamo allestito un'altra stanza con 4 letti pronti per essere utilizzati. Se vi sarà la necessità di trasferimento, saremo pronti ad accogliere pazienti italiani, anche se al momento le richieste di aiuto dalla penisola sono arrivate per test sierologici e saremo in gradi di fornirglieli"

"Oggi abbiamo una garanza in più, ha detto Ciavatta, ma deve valere da ambo le parti, riconfermando la stretta collaborazione con le province di Rimini e quella di Pesaro e Urbino nell'affrontare le emergenze del territorio.

Il Segretario agli Esteri Luca Beccari soddisfatto per una firma che " ci da un'arma in più per fronteggiare l'emergenza sanitaria". Ringrazia il ministero e i funzionari italiani per i tempi rapidissimi della stipula.

“Tra San Marino e Italia c'erano già storiche intese su assistenza sanitaria, ma in primo luogo questo protocollo rappresenta un passo avanti nel tema dell'assistenza sanitaria diretta, lo scambio di conoscenze e l'approvvigionamento di materiali. Un accordo che formalizza anche la mutua assistenza nel dare aiuto al rimpatrio sammarinesi all'estero. Non solo nei casi più semplici.

La conferenza stampa integrale