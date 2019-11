Da San Marino una proposta di risoluzione all'ONU sullo spreco alimentare

La Repubblica di San Marino, assieme ad Andorra si farà promotrice, per la prima volta nella storia, di una propria Risoluzione in seno alle Nazioni Unite, che propone di designare il 30 settembre quale Giornata internazionale di Consapevolezza sulle Perdite e Sprechi Alimentari.

L'annuncio arriva dalla Segretaria di Stato per gli Affari Esteri, soddisfatta per un adempimento che porrà San Marino al centro di un confronto internazionale al più alto livello. L’iniziativa dimostra come anche un piccolo Stato come San Marino possa contribuire efficacemente ai lavori delle Nazioni Unite con iniziative concrete e di grande spessore, nel pieno interesse collettivo.

Le problematiche relative allo spreco alimentare rimangono di primaria importanza nel panorama globale, se si considera che 820 milioni di persone ancora soffrono la fame o sono malnutrite e, allo stesso tempo, nel mondo viene sprecato cibo per un trilione di dollari l’anno. Secondo la FAO, invertire questa tendenza basterebbe a sfamare almeno 2 miliardi di persone in più.